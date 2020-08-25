В Харькове на вокзале саперы искали взрывчатку

Об этом говорится в ежедневном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области, передает kharkov.comments.ua.

В документе сообщается, что сообщение о минировании вокзала поступило от анонима на почту СБУ в День Независимости, 24 августа, в 22:25.

На место выехали следственно-оперативные группы, работники СБУ, ГСЧС и специалисты взрывотехнического управления.

Поиски взрывоопасного устройства закончились в 00:10 ночи 25 августа. Опасных предметов на вокзале “Харьков-Левада” обнаружено не было.

Ранее мы писали, что в Харькове пассажиры маршрутки сидели на полу, чтобы спрятаться от патрульных.

Необычное зрелище зафиксировали в маршрутке Харьков - Васищево.

"Маршрутку остановила полиция и потребовала что бы все кто не сидит, а стоит вышли. Половина вышла, а половина присела на корточки и прятались каждый раз когда проезжал патруль. НИ ОДИН ПАТРУЛЬ НЕ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ МАСОК! Т.е сидеть на полу в маршрутке лучше чем надеть маску", - говорится в сообщении, которое опубликовала группа "Жить в Харькове" в Фейсбук.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.