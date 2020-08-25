Из Харькова скоро пустят модернизированную электричку

Об этом сообщили в пресс-службе "Южная железная дорога", передает "Город Х".

"В модернизированном поезде установлены современный прожектор, сигнальные и буферные огни на диодной основе. Заменены сиденья в вагонах: в четырех они выполнены из дерева, а в остальных установлены мягкие диваны. Также отремонтированы окна в вагонах, обновлены полочки для вещей, модернизированы санузлы", - сообщила пресс-секретарь предприятия Ирина Гаманенко.

В сентябре в новой электричке поедут первые пассажиры.

Ранее мы писали, что после возобновления движения электричек на Харьковщине количество пассажиров существенно уменьшилось.

«У нас нет такой информации, потому что это за время карантина было, а до этого не было никакого карантина. Это мы посчитали за три дня, там очень долгий процесс. В любом случае было меньше перевезено, потому что в прошлом году был проезд по одной цене, а в этом году практически в два раза увеличился. Процентов 60-70 — это льготники», – пояснила пресс-секретарь регионального филиала «Южной железной дороги» «Укрзализныци» Ирины Гаманенко.

За эти три дня билетов было продано на сумму 513 800 гривен.

Напомним, харьковчанам приготовили очередное повышение тарифов.

Как сообщала Politeka, коммунальная катастрофа надвигается на Украину, карантин еще аукнется: отключат воду, вывоз мусора остановят.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.