В Харькове планируют купить люки и ливневки за 1 миллион гривен

Об этом стало известно из портала электронных закупок ProZorro, пишет Знай.

Согласно документации, люки будут изготовлены из чугуна. 40 штук купят одного типа, 100 — другого, они будут немного отличаться по размеру и способности выдерживать нагрузки. Высота двух видов составит 12 см, диаметр лаза одного — 59,5 см, другой — 60 см. Часть люков способна принимать 40,7 тонны нагрузки, часть — 25,5.

Ливневки также будут чугунные и способны выдержать нагрузку до 25 тонн.

Коммунальное предприятие просит дать три года гарантии на товар. Где именно установят люки и ливневки, в документации не указали.

Аукцион пройдет 8 сентября. Поставит товар фирма, которая выиграет торги, должна будет до конца декабря этого года.

Ранее мы писали, что появилась информация о том, какой оклад получает мэр Харькова и топ-чиновники горсовета.

Об этом говорится в ответе Харьковского городского совета.

Оклад председателя Харьковского городского совета Геннадия Кернеса, который задекларировал 20 миллионов гривен дохода, в июле составил 16 940 гривен.

Оклад первого заместителя Кернеса Игоря Терехова составил 15,5 тысяч гривен.

Оклад заместителя городского главы — управляющей делами исполнительного комитета городского совета Татьяны Чечетовой-Терашвили, заместителя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, заместителя по вопросам семьи, молодежи и спорта Константина Лобойченко, заместителя по вопросам правового обеспечения Марины Стаматиной, заместителя по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяны Овинниковой, заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Руденко, заместителя по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовоза, заместителя по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота составил по 14,2 тыс. гривен.

При этом Харьковский горсовет отказался сообщить полный размер зарплаты с надбавками.

Напомним, Кернес "испытал" новый троллейбус и застукал "голых" харьковчан на горячем, фото.

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