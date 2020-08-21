И так по всей области...

На Харьковщине активисты в августе зафиксировали огромное количество рекламы политических партий, а также политиков

В Харькове массово фиксируют наружную рекламу партии действующего мэра "Блок Кернеса — Успешный Харьков", передает mykharkov.

Партия «Слуга народа» на билбордах использует желто-зеленый фон, а также надпись «Украина — это ты!», «Зе! местные, Слуга народа». Подобные борды есть как в Харькове, так и по всей области.

На билбордах фиксировали изображение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, его первого заместителя Татьяны Егоровой-Луценко, депутата Верховной Рады Павла сушка, мэра Изюма Владимира Марченко, Люботинского мэра Леонида Лазуренко.



На территории области фиксировали и борды с изображением народного депутата Украины Юлии Светличной с лозунгом: «Достойное завтра».

Она возглавляет именную региональную партию «Блок Юлии Светличной Вместе!».

Ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес собирается избираться на третий срок, поэтому проводит активную предвыборную кампанию.

Харьковчане уже свыклись, что реклама от мэра сейчас везде по городу, начиная листовками и заканчивая биллбордами.

Но в этот раз составить конкуренцию в количестве рекламы Кернесу решил глава ХОГА Алексей Кучер.

На фото можно заметить, как Кучер решил арендовать под свою выборную рекламу, как можно больше биллбордов и этим "утер" нос Кернесу, ведь из четырех рекламных щитов три с рекламой от Кучера.

"Больше и некуда денег тратить, как только на себя, любимого", " Лучше бы больницы до ума довели. А то один перед другим выпендриваетесь. За жизнь людей надо думать, и заботится о людях. Подумайте хорошенько наши доблестные руководители города и области", " Деньги налогоплательщиков нехило расходуются губернатором....", - пишут харьковчане в комментариях.

Напомним, Кернес "испытал" новый троллейбус и застукал "голых" харьковчан на горячем, фото.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.