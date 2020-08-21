Во время визита в Харьков глава МОЗ Максим Степанов заметил, что многие пассажиры в общественном транспорте не используют медицинские маски

"Сегодня, когда ездили по Харькову — много переезжали, я специально смотрел в общественный транспорт. Хочу констатировать, что действительно все маршрутки не набиты. Но минимум 50% или вообще без масок или маска спущена — фактически без маски. Это мое собственное наблюдение. Останавливались на светофорах и видели через витрину, что даже продавцы некоторых магазинов стоят со спущенными масками", — рассказал он.

По словам Степанова, нужно понимать, что если не использовать маски, то есть огромный риск подхватить китайский вирус.

"У нас есть новая реальность — простое использование масок, это несложно, мы четко определили, где именно ими нужно пользоваться и это новая реальность, если ей не пользоваться, то тебе может быть очень плохо, потому что ты можешь заболеть", — пояснил глава МОЗ.

Ранее мы писали, что с 24 августа Харьков, Богодуховский и Первомайский районы будут в "оранжевой" зоне карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В "желтую" зону попали Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.

"Это не медицинская,а политическая проблема!Харьков им как кость в горле!", " спасибо всем из рады и также харьковском властям за запреты праздников день Харькова и день Независимости Украины "сидим дома"", " Сегодня видели маршрутку переполненную 49 маршрут. Никакие маски не спасут. А следом ехали два красивых пустых автобуса . И зачем спрашивать у народа, почему все так", " это как религия...можете верить можете не верить...но обряды соблюдать надо господа...иначе кампец !", "Это значит, что нас садят в резервацию", - возмущаются харьковчане в сети.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.