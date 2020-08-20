В школах Харьковской области рассказали, что линеек на 1 сентября не будет

"По информации Департамента науки и образования, линеек 1 сентября в школах области не будет. Их не рекомендовало проводить Министерство образования, и эту информацию довели до сведения руководства школ", — сообщили в пресс-службе ХОГА, передает Vgorode.

А вот первые звонки в школах Харькова будут, но пока неизвестно, в каком формате.

Ранее мы писали, что вучебных заведениях "оранжевой" зоны педагоги должны будут носить защитный щиток.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах "оранжевой" зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – отметил Ляшко.

Учителя и ученики должны будут заходить в школы в масках, но в классах смогут их снимать. Перемещаться по школе ученики также должны будут в масках.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.