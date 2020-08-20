В школах Харьковской области рассказали, что линеек на 1 сентября не будет
"По информации Департамента науки и образования, линеек 1 сентября в школах области не будет. Их не рекомендовало проводить Министерство образования, и эту информацию довели до сведения руководства школ", — сообщили в пресс-службе ХОГА, передает Vgorode.
А вот первые звонки в школах Харькова будут, но пока неизвестно, в каком формате.
Ранее мы писали, что вучебных заведениях "оранжевой" зоны педагоги должны будут носить защитный щиток.
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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах "оранжевой" зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – отметил Ляшко.
Учителя и ученики должны будут заходить в школы в масках, но в классах смогут их снимать. Перемещаться по школе ученики также должны будут в масках.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.