Десятки самолетов ржавеют "на кладбище" под Харьковом

Кладбище самолетов каждый год приобретает все более апокалиптический вид, самолеты и вертолеты буквально доживают свои последние года там.

Летчики с грустью смотрят на это место, но не теряют надежду, что этот полигон сможет получить новую жизнь.

Вот только в Минобороны их почему-то не слышат, передает ТСН.

Ранее мы писали, что спасатели Харьковщины вместе с коллегами из других областей Украины будут восстанавливать поврежденные жилые дома в прифронтовых населенных пунктах

В ГУ ГСЧС Украины проведена ротация спасателей, которые будут в зоне ООС оказывать помощь мирным гражданам.

19 августа 20 спасателей отправились на Донбасс, во прифронтовую зону.

Также мы писали, что Харьковская область оказалась на шестом месте антирейтинга экологичности регионов.

Больше всего выбросов в атмосферу в Харьковской области от Змиевской ТЭС.

В прошлом году промышленные предприятия Украины выбросили в атмосферу 1 миллион 550 тысяч тонн вредных веществ, сообщает Государственная служба статистики.

В тройку самых загрязняющих областей вошли: Донецкая (более 263 тысяч тонн), Днепропетровская (почти 277 тысяч тонн) и Ивано-Франковская (более 185 тысяч тонн) области. По выбросам в атмосферу Харьковская область занимает шестое место (более 67 тысяч тонн).

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.