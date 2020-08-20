Спасатели Харьковщины вместе с коллегами из других областей Украины будут восстанавливать поврежденные жилые дома в прифронтовых населенных пунктах
В ГУ ГСЧС Украины проведена ротация спасателей, которые будут в зоне ООС оказывать помощь мирным гражданам.
19 августа 20 спасателей отправились на Донбасс, во прифронтовую зону.
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Ранее мы писали, что в Харькове нашли свалку хлеба
Фото сотен выброшенных батонов и буханок хлеба опубликовали очевидцы в соцсетях.
Известно, что свалка находится в яру в Кулиничах.
Также мы писали, что Харьковская область оказалась на шестом месте антирейтинга экологичности регионов.
Больше всего выбросов в атмосферу в Харьковской области от Змиевской ТЭС.
В прошлом году промышленные предприятия Украины выбросили в атмосферу 1 миллион 550 тысяч тонн вредных веществ, сообщает Государственная служба статистики.
В тройку самых загрязняющих областей вошли: Донецкая (более 263 тысяч тонн), Днепропетровская (почти 277 тысяч тонн) и Ивано-Франковская (более 185 тысяч тонн) области. По выбросам в атмосферу Харьковская область занимает шестое место (более 67 тысяч тонн).
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.