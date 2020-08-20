В Харькове нашли свалку хлеба
Фото сотен выброшенных батонов и буханок хлеба опубликовали очевидцы в соцсетях.
Известно, что свалка находится в яру в Кулиничах.
Украинцы бросились снимать деньги со счетов ПриватБанка: выяснилось, что происходит
Пьяная Наташа Королева дала концерт стаду гусей: "Синие лебеди, светлые сны..."
Артур Пирожков показал повзрослевшую дочь: "От осинки не родятся..."
Ужесточение карантина, падение доллара и льготы для украинок – главное за ночь
Ранее мы писали, что Харьковская область оказалась на шестом месте антирейтинга экологичности регионов.
Больше всего выбросов в атмосферу в Харьковской области от Змиевской ТЭС.
В прошлом году промышленные предприятия Украины выбросили в атмосферу 1 миллион 550 тысяч тонн вредных веществ, сообщает Государственная служба статистики.
В тройку самых загрязняющих областей вошли: Донецкая (более 263 тысяч тонн), Днепропетровская (почти 277 тысяч тонн) и Ивано-Франковская (более 185 тысяч тонн) области. По выбросам в атмосферу Харьковская область занимает шестое место (более 67 тысяч тонн).
Также мы писали, что за сутки китайский вирус подтвердили у 242 жителей Харьковской области.
По состоянию на 20 августа в Харьковской области зарегистрировано 6849 случаев китайского вируса.
Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
В Украине на сегодняшний день выявлено 98 537 случаев COVID-19, за сутки - плюс 2134. Умерли после осложнений от вируса 2184 пациента, выздоровели - 50 441.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.