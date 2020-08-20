Стало известно, какие еще регионы попали в список

Харьковская область оказалась на шестом месте антирейтинга экологичности регионов

Больше всего выбросов в атмосферу в Харьковской области от Змиевской ТЭС.

В прошлом году промышленные предприятия Украины выбросили в атмосферу 1 миллион 550 тысяч тонн вредных веществ, сообщает Государственная служба статистики, передает "Ліга.Новости".

В тройку самых загрязняющих областей вошли: Донецкая (более 263 тысяч тонн), Днепропетровская (почти 277 тысяч тонн) и Ивано-Франковская (более 185 тысяч тонн) области. По выбросам в атмосферу Харьковская область занимает шестое место (более 67 тысяч тонн).

Ранее мы писали, что за сутки китайский вирус подтвердили у 242 жителей Харьковской области.

По состоянию на 20 августа в Харьковской области зарегистрировано 6849 случаев китайского вируса.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

В Украине на сегодняшний день выявлено 98 537 случаев COVID-19, за сутки - плюс 2134. Умерли после осложнений от вируса 2184 пациента, выздоровели - 50 441.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.