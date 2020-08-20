За сутки китайский вирус подтвердили у 242 жителей Харьковской области
По состоянию на 20 августа в Харьковской области зарегистрировано 6849 случаев китайского вируса.
Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
В Украине на сегодняшний день выявлено 98 537 случаев COVID-19, за сутки - плюс 2134. Умерли после осложнений от вируса 2184 пациента, выздоровели - 50 441.
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Ранее мы писали, что Харьковская область не готова к ослаблению карантина.
Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.
Так, охват населения тестированием составил 77,3 на 100 тысяч населения (критерий — не менее 24 на 100 тысяч). Количество новых случаев заболевания за последние 14 дней — 85,6 (норма менее 40 на 100 тысяч).
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.