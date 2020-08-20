За сутки китайский вирус подтвердили у 242 жителей Харьковской области

По состоянию на 20 августа в Харьковской области зарегистрировано 6849 случаев китайского вируса.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

В Украине на сегодняшний день выявлено 98 537 случаев COVID-19, за сутки - плюс 2134. Умерли после осложнений от вируса 2184 пациента, выздоровели - 50 441.

Ранее мы писали, что Харьковская область не готова к ослаблению карантина.

Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.

Так, охват населения тестированием составил 77,3 на 100 тысяч населения (критерий — не менее 24 на 100 тысяч). Количество новых случаев заболевания за последние 14 дней — 85,6 (норма менее 40 на 100 тысяч).

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.