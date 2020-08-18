Харьковская область не готова к ослаблению карантина

Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.

Так, охват населения тестированием составил 77,3 на 100 тысяч населения (критерий — не менее 24 на 100 тысяч). Количество новых случаев заболевания за последние 14 дней — 85,6 (норма менее 40 на 100 тысяч).

Показатель загруженности коек в медучреждениях области за предыдущие пять дней ни разу поднялся выше 38,6 % (норма — менее 50%).

К слову, на Харьковщине в больницах готовят более 550 дополнительных коек для пациентов с китайским вирусом

На данный момент в Харьковской области в больницах находятся 529 человек, большинство из которых находятся в областной инфекционке.

Динамика распространения болезни показывает увеличение количества тяжелых больных.

Также продолжается отбор персонала в областную инфекционную больницу.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.