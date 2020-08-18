На Харьковщине в больницах готовят более 550 дополнительных коек для пациентов с китайским вирусом

На данный момент в Харьковской области в больницах находятся 529 человек, большинство из которых находятся в областной инфекционке, передает objectiv.

Динамика распространения болезни показывает увеличение количества тяжелых больных.

Также продолжается отбор персонала в областную инфекционную больницу.

Ранее мы писали, что житель Днепропетровщины организовал в Харькове незаконный реабилитационный центр, в котором насильно удерживали людей.

Так называемый реабилитационный центр "накрыли" сотрудники СБУ в Харькове. С января 2020 года в "центре" насильно содержались семь человек. Руководил "учреждением" 36-летний житель Днепропетровской области, его задержали. Днепрянину грозит до 5 лет тюрьмы.

Кроме того, под Харьковом пропал мужчина. Медяник Леонид Васильевич, 1942 года рождения ушёл на родник на даче в районе Вяловского водохранилища (Харьковская область, Аква-2).

Страдает рассеянным склерозом (мог частично потерять память и не помнить своего имени).

Был одет в светло-коричневый свитер, шорты, резиновые шлепанцы.

Если кто-то увидит, или встретит, или что-либо известно о его местонахождении — родные просят обращаться по телефону: 0993059494, 0979630003 (дочь Юлия)

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.