В поселке Песочин произошло ДТП, в котором пострадала военнослужащая ВСУ
Об этом Харків Times сообщил спикер Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.
«Пострадавшая является военнослужащим службы по контракту Вооруженных сил Украины, медицинская сестра военно-медицинского клинического центра Северного региона. Находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Во время ДТП получила многочисленные травмы: перелом, ушибы, ссадины», — сообщил Виталий Саранцев.
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По его словам, пострадавшая находится в реанимационном отделении госпиталя и угрозы жизни женщины нет. Ребенок не пострадал и находится с отцом.
Ранее мы писали, что житель Днепропетровщины организовал в Харькове незаконный реабилитационный центр, в котором насильно удерживали людей.
Так называемый реабилитационный центр "накрыли" сотрудники СБУ в Харькове. С января 2020 года в "центре" насильно содержались семь человек. Руководил "учреждением" 36-летний житель Днепропетровской области, его задержали. Днепрянину грозит до 5 лет тюрьмы.
Кроме того, под Харьковом пропал мужчина. Медяник Леонид Васильевич, 1942 года рождения ушёл на родник на даче в районе Вяловского водохранилища (Харьковская область, Аква-2).
Страдает рассеянным склерозом (мог частично потерять память и не помнить своего имени).
Был одет в светло-коричневый свитер, шорты, резиновые шлепанцы.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.