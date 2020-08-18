На елку и новогодние украшения Харьков потратит больше четырех миллионов гривен
Украшать город будут на площади Свободы, площади Конституции и на перекрестке улицы Вернадского и Гимназической набережной.
Харьковское коммунальное предприятие "Городской информационный центр" купит услугу по праздничному оформлению города к новогодним и рождественским праздникам за 4 323 000 гривен, передает Харьков Тудей.
Аукцион прошел 17 августа. В нем участвовали две фирмы. Первая предложила свои услуги за 4 323 000 гривен, вторая - на две тысячи дороже, ровно столько, на сколько рассчитывал Городской информационный центр.
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Выгоднее оказалось предложение первой, теперь она ожидает ответ о намерении заключить договор от коммунального предприятия.
Ранее мы писали, что злоумышленники вырубили лес на Харьковщине на сумму 120 тыс. гривен
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
С 6 июня по 7 июня 30-летний житель города Балаклея совместно с 20 и 30-летними мужчинами срубили 18 сосен в лесу на территории Балаклейского лесничества.
Срубленные деревья они перевезли на автомобиле, который принадлежит одному из участников указанного события, в пилорамы для их дальнейшей переработки.
Мужчинам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы, одному из подозреваемых был наложен арест на сумму более 80 000 гривен.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.