На елку и новогодние украшения Харьков потратит больше четырех миллионов гривен

Украшать город будут на площади Свободы, площади Конституции и на перекрестке улицы Вернадского и Гимназической набережной.

Харьковское коммунальное предприятие "Городской информационный центр" купит услугу по праздничному оформлению города к новогодним и рождественским праздникам за 4 323 000 гривен, передает Харьков Тудей.

Аукцион прошел 17 августа. В нем участвовали две фирмы. Первая предложила свои услуги за 4 323 000 гривен, вторая - на две тысячи дороже, ровно столько, на сколько рассчитывал Городской информационный центр.

Выгоднее оказалось предложение первой, теперь она ожидает ответ о намерении заключить договор от коммунального предприятия.

Ранее мы писали, что злоумышленники вырубили лес на Харьковщине на сумму 120 тыс. гривен

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

С 6 июня по 7 июня 30-летний житель города Балаклея совместно с 20 и 30-летними мужчинами срубили 18 сосен в лесу на территории Балаклейского лесничества.

Срубленные деревья они перевезли на автомобиле, который принадлежит одному из участников указанного события, в пилорамы для их дальнейшей переработки.

Мужчинам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы, одному из подозреваемых был наложен арест на сумму более 80 000 гривен.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.