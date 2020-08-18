В первый день проверок в харьковском метро составили 32 админпротокола

Расписание проверок станций метро в Госпродпотребслужбе назвать не могут, так как график проверок утверждается каждый день.

Начальник управления жалуется на непослушание харьковчан и легкомысленное отношение к угрозе китайского вируса.

"Обидно, что люди, которые идут мимо, вместо того, чтобы сказать - да, наказывайте безответственных, начинают становиться и вступаться за этого правонарушителя. И начинают еще митинговать. Просто диву даешься. Говорят: а чего я должен носить маску? Я не болен. То "я забыл", то "задумался", "не хочу". Не хочешь - иди пешком, не заходи в транспорт", - говорит начальник " Госпродпотребслужбы" Ирина Зубкова.

"Сначала обеспечат пусть бесплатно масками! А в принципе я согласна!", " А чего такой маленький штраф, где 17 000? А лучше надо таких на исправительные работы в инфекционку. Неделю отработает, не заразится, значит был прав. Но так чтобы с тяжелыми больными, чтобы увидел как люди мучаются", " Как этот короновирус со своими масками достал! Забыли о войне, а сколько там ребят погибло и гибнет, на это правительству плевать, а здесь за здоровье людей беспокоятся! Я не знаю как их назвать", - возмущаются в комментариях пользователи сети.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.