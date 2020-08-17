Только на "дом обезьян" потратят 90 млн

Реконструкцию Харьковского зоопарка, которую начали в июле 2016, планировали завершить за два года

Четыре года спустя проект так и не вышел на финишную прямую.

2020 — й год - самый глобальный с точки зрения финансирования реконструкции зоопарка, сказал в радиоэтере "Украинского радио Харьков" член правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Евгений Лисичкин, передает "Знай".

"В этом году на него планируется потратить более 1 млрд гривен. Заключено договоров на 1 млрд 58 млн грн в целевой программе горсовета, как можем наблюдать в системе "ProZorro",- сказал Лисичкин.

Например на океанариум запланировано потратить 139 млн грн, на дом обезьян - 90 млн.

"По нашим подсчетам, с начала реконструкции эта сумма достигает уже более 1,5 млрд гривен", - говорит Лисичкин об общей стоимости проекта для бюджета Харькова.

В 2016-м заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов сообщил, что для реконструкции зоопарка кредитные средства привлекаться не будут: работы проведут за счет городского бюджета и небольшой госсубвенции.

Зато уже во второй раз город берет займ в миллиард гривен, часть из которых использует на зоопарк.

Ранее мы писали, что злоумышленники вырубили лес на Харьковщине на сумму 120 тыс. гривен

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

С 6 июня по 7 июня 30-летний житель города Балаклея совместно с 20 и 30-летними мужчинами срубили 18 сосен в лесу на территории Балаклейского лесничества.

Срубленные деревья они перевезли на автомобиле, который принадлежит одному из участников указанного события, в пилорамы для их дальнейшей переработки.

Мужчинам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы, одному из подозреваемых был наложен арест на сумму более 80 000 гривен.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

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