16 августа на Гоптовке образовалась огромная очередь на границе
Об этом сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов, опубликовав видео.
По словам очевидцев, люди стояли в очереди по восемь часов.
Намокший Киркоров в плавках устроил переполох в Турции, видео облетело сеть: "Только клизму не делайте"
Счастливая Кароль впервые заговорила о Дане Балане: "Обратной дороги нет, только замуж"
В Украине начали массово скупать валюту, срочное сообщение НБУ: в чем причина
Заворотнюк с замотанной головой прогулялась по Москве, поразив внешним видом: "Невероятная!"
Кроме того, мы писали, что на мосту в Харькове вывесили плакат в поддержу Беларуси
Об этом сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов.
По их словам, плакат с надписью: "Жыве Беларусь" вывесили на мосту по пр. Ландау.
Ранее мы писали, что в Крыму начали штрафовать людей с украинскими паспортами за пересечение КПВВ.
Недавно мы сообщали, что на территории оккупированного Крымского полуострова введены новые штрафы для украинских граждан. О том, за что теперь придется платить украинцам.
Сообщается, что с недавних пор пересечь административную границу Крыма по украинскому паспорту стало сложнее. Так, оккупанты начали взымать штрафы с украинцев на контрольных пунктах въезда-выезда.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.