Люди стояли в очереди по восемь часов

16 августа на Гоптовке образовалась огромная очередь на границе

Об этом сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов, опубликовав видео.

По словам очевидцев, люди стояли в очереди по восемь часов.

Кроме того, мы писали, что на мосту в Харькове вывесили плакат в поддержу Беларуси

Об этом сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов.

По их словам, плакат с надписью: "Жыве Беларусь" вывесили на мосту по пр. Ландау.

Ранее мы писали, что в Крыму начали штрафовать людей с украинскими паспортами за пересечение КПВВ.

Недавно мы сообщали, что на территории оккупированного Крымского полуострова введены новые штрафы для украинских граждан. О том, за что теперь придется платить украинцам.

Сообщается, что с недавних пор пересечь административную границу Крыма по украинскому паспорту стало сложнее. Так, оккупанты начали взымать штрафы с украинцев на контрольных пунктах въезда-выезда.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.