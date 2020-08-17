В Харькове таксист с перерезанным горлом пришел в больницу просить о помощи

Об этом сообщили в сообществе «ХС Харьков» в социальной сети Facebook.

«В медкомплекс на 602-м микрорайоне поступил мужчина с резаной раной горла. Ему около 50 лет, водитель такси. Сам доехал до больницы и дошёл до приемного отделения. Весь путь от машины до больницы в крови. Есть фото машины, она вся в крови! Что именно произошло, и кто его ударил ножом - неизвестно. По всей видимости, в районе 602-го микрорайона», - пишут авторы сообщения.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по данному делу, просят сообщить в полицию либо по телефону (093) 777 78 78.

«Какая-то мразь решила ограбить таксиста... Скорейшего выздоровления водителю», - пишут харьковчане в комментариях к сообщению.

Ранее мы писали, что в Харьковской области саперы обезвредили более 40 боеприпасов

Известно, что всего саперы уничтожили 44 взрывоопасных предмета, среди которых 22 минометные мины и 22 артиллерийских снаряда разного калибра.

Все боеприпасы обезвредили на специальных взрывных площадках за границами населенных пунктов.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями провели разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

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