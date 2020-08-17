В Харькове таксист с перерезанным горлом пришел в больницу просить о помощи
Об этом сообщили в сообществе «ХС Харьков» в социальной сети Facebook.
«В медкомплекс на 602-м микрорайоне поступил мужчина с резаной раной горла. Ему около 50 лет, водитель такси. Сам доехал до больницы и дошёл до приемного отделения. Весь путь от машины до больницы в крови. Есть фото машины, она вся в крови! Что именно произошло, и кто его ударил ножом - неизвестно. По всей видимости, в районе 602-го микрорайона», - пишут авторы сообщения.
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Всех, кто владеет какой-либо информацией по данному делу, просят сообщить в полицию либо по телефону (093) 777 78 78.
«Какая-то мразь решила ограбить таксиста... Скорейшего выздоровления водителю», - пишут харьковчане в комментариях к сообщению.
Ранее мы писали, что в Харьковской области саперы обезвредили более 40 боеприпасов
Известно, что всего саперы уничтожили 44 взрывоопасных предмета, среди которых 22 минометные мины и 22 артиллерийских снаряда разного калибра.
Все боеприпасы обезвредили на специальных взрывных площадках за границами населенных пунктов.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями провели разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.