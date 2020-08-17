Уровень воды в Краснопавловском водохранилище за три месяца достиг критической отметки, а это может привести к сбоям с водоснабжением жителей Лозовой и не только

Об этом шла речь на встрече руководителя КВ «Днепр» Максима Панченко с городским головой Лозовой Сергеем Зеленским, передает "Справжня варта".

Ежемесячно забор воды из Водоканала составляет более 4-х миллионов кубометров. Краснопавловское водохранилище нуждается в пополнении запасов.

Городской голова Сергей Зеленский заверил, для решения этого вопроса он обратится в Кабинет Министров Украины и народного депутата Украины Юлии Светличной.

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