Уровень воды в Краснопавловском водохранилище за три месяца достиг критической отметки, а это может привести к сбоям с водоснабжением жителей Лозовой и не только
Об этом шла речь на встрече руководителя КВ «Днепр» Максима Панченко с городским головой Лозовой Сергеем Зеленским, передает "Справжня варта".
Ежемесячно забор воды из Водоканала составляет более 4-х миллионов кубометров. Краснопавловское водохранилище нуждается в пополнении запасов.
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Городской голова Сергей Зеленский заверил, для решения этого вопроса он обратится в Кабинет Министров Украины и народного депутата Украины Юлии Светличной.
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