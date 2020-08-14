Между двумя пассажирами в харьковском метро произошел конфликт

Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Пожилой мужчина сделал замечание молодому парню из-за отсутствия у него защитной маски.

Мужчина возмутился тем, что парень игнорирует правила карантина.

«Я хочу, чтобы ты надел маску! Ты сидишь рядом со мной, дышишь на меня. Ты на меня дышишь своим COVID-19» — возмутился мужчина.

Парень сначала спросил у мужчины, что он хочет, а потом просто пересел на другое место.

Дед напхал пацану за отсутствие маски в метро. Gepostet von Харьковские Будни am Mittwoch, 12. August 2020

Ранее мы писали, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Харьковская область вошла в перечень регионов с широким распространением китайского вируса

"То есть, это те регионы в которых в общем на всей территории области был превышен показатель заболеваемости вновь выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней. И затем на территории каждого из этих регионов были определены конкретные районы или города в которых устанавливался разный уровень опасности, будет установлен", - рассказал Степанов.

Так, в "желтую" зону с 17 августа попадут: город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевские районы Харьковской области.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.