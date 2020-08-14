Суд над Кернесом в Полтаве сорвался из-за карантина

Киевский районный суд Полтавы перенес подготовительное заседание по делу против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которых обвинили в похищении и избиении двух участников харьковского Евромайдана в январе 2014 года, передает depo.ua.

Заседание перенесено на 11 сентября из-за неявки участников дела в связи с принятыми мерами, направленными на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, и введенным на территории Украины карантином.

Ранее мы писали, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Харьковская область вошла в перечень регионов с широким распространением китайского вируса

"То есть, это те регионы в которых в общем на всей территории области был превышен показатель заболеваемости вновь выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней. И затем на территории каждого из этих регионов были определены конкретные районы или города в которых устанавливался разный уровень опасности, будет установлен", - рассказал Степанов.

Так, в "желтую" зону с 17 августа попадут: город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевские районы Харьковской области.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.