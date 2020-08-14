В Харьковской области саперы обезвредили более 40 боеприпасов
Известно, что всего саперы уничтожили 44 взрывоопасных предмета, среди которых 22 минометные мины и 22 артиллерийских снаряда разного калибра, передает kharkov.comments.ua
Все боеприпасы обезвредили на специальных взрывных площадках за границами населенных пунктов.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями провели разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
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Ранее мы писали, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Харьковская область вошла в перечень регионов с широким распространением китайского вируса
"То есть, это те регионы в которых в общем на всей территории области был превышен показатель заболеваемости вновь выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней. И затем на территории каждого из этих регионов были определены конкретные районы или города в которых устанавливался разный уровень опасности, будет установлен", - рассказал Степанов.
Так, в "желтую" зону с 17 августа попадут: город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевские районы Харьковской области.
В "жёлтой" зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты (кроме кризисных), в которых есть пожилые люди; запрещается работа хостелов; клубам, кафе, ресторанам запрещается работать с 24:00 до 07:00 (кроме доставки еды и готовки на вынос); запрещаются массовые мероприятия (для 20 и больше человек) внутри кафе, баров и ресторанов.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.