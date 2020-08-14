В Харьковской области зафиксирована вспышка китайского вируса после свадьбы

Вирус подтвердили уже у 10 человек — это четверть всех гостей праздника, два человека находятся в больнице.

Об этом сообщает эпидемиолог Лабораторного центра Харьковской области Анна Сухорукова, передает "Общественное".

"Первые больные обратились за медпомощью, у них была диагностирована коронавирусная инфекция. При эпидрасследования было установлено, что возможным источником была свадьба. Контакты обследованы и обнаружены, к сожалению, другие больные", — говорит эпидемиолог.

Ранее мы писали, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Харьковская область вошла в перечень регионов с широким распространением китайского вируса

"То есть, это те регионы в которых в общем на всей территории области был превышен показатель заболеваемости вновь выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней. И затем на территории каждого из этих регионов были определены конкретные районы или города в которых устанавливался разный уровень опасности, будет установлен", - рассказал Степанов.

Так, в "желтую" зону с 17 августа попадут: город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевские районы Харьковской области.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

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