23 августа в Харькове будут праздновать День города

Программу мероприятий анонсировали в Харьковском горсовете.

Ориентировочно в 09:00 начнется возложение цветов к стеле на Мемориале Славы в Лесопарке. После этого по случаю Дня украинского флага пройдет церемония поднятия флага у флагштока на проспекте Независимости.

Во Дворце студентов юридического университета имени Ярослава Мудрого наградят новых почетных харьковчан.

Ко Дню города откроют два новых объекта — Дом недвижимости на площади Павловской и сквер с фонтаном на площади Свободы.

В 16:45 начнется возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко, где выступит театр народной музыки "Обереги".

С 20:00 до 22:00 в сквере "Стрелка" пройдет концерт с участием харьковских исполнителей. Развлекательную программу также планируют в Ретро-зоне и на основной сцене парка Горького и во всех районах города.

"В который убеждаюсь в каком богатом городе я живу)) только у нас мне кажется такие шикарные праздники, парки, украшение города на миллиарды, и полная разруха в мед сфере, ужасные маршрутки разваривающиеся на глазах, ужасные дороги дальше центра Харькова, в подъезды страшно зайти, отопления и воды горячей нет по 3 месяца зимой,￼ но зато у нас парки) чтоб народ «хавал» дальше этот популизм)", " Харьков в жёлтой зоне. Какой праздник", " А как же вспышка ковида ?" А нам вирус нипочем! Потом скажут язвительно дошлялись?", " часть основянского района осталась без горячей воды практически на два месяца, к х**ам ваш шабаш на площади, уб**ки", - пишут харьковчане в комментариях.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.