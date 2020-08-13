Украинский певец Виталий Билоножко высказался о войне на Донбассе

По его словам, одна из главных проблем в Украине — это российская агрессия. На нашу страну напали чужие люди, которые называют себя братьями и убивают украинцев.

Об этом он сказал 2018 года в эфире 112 Украина. При этом оккупантов он назвал "монстрами ватными".

По его словам, из-за войны на Донбассе может начаться третий Майдан, и пока военные действия не закончатся победой Украины, проблемы страны не решатся.

"Почему третий Майдан возможен? Потому что идет бессмысленная окопная война, которая никак не может закончиться. Но мы должны победить. На Украину напали. К нам так называемые братья пришли и убивают нас. Не братья они, а чужие люди. Монстры ватные. Пока эта война не закончится победой Украины, вряд ли проблемы будут решены. Одни будут наживаться на войне, другие — гибнуть", — отметил Билоножко.

Ранее мы писали, что экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую судили за сепаратизм в Харькове, намерена принять участие в местных выборах

Штепа будет баллотироваться на пост мэра города Славянска и уверена, что победит на выборах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Хроники Ридика".

Так, появилось фото бигборда, размещенного в Славянске, с предвыборной агитацией Нели Штепы.

"Славянск за мир и развитие", - говорится на бигборде с лицом Штепы.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.