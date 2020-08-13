Популярный украинский певец Виталий Козловский высказался об аннексии Крыма

Так, он сообщил, что для него нет разницы, чей Крым украинский или российский. По мнению певца, самое важное, чтобы люди были живыми и здоровыми.

Соответствующее заявление Козловского опубликовало 2016 года издание Апостроф.

"Мне все равно, что и где находится… Наша жизнь настолько короткая, Боже мой. И тратить ее на войны, негатив, вместо того, чтобы любить, выращивать поколения, детей, помогать другим, делать вклад в саморазвитие, люди занимаются какой-то пропагандой. Неважно, чей украинский Крым или российский, главное – люди живы, здоровы", – отметил певец.

Ранее мы писали, что экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую судили за сепаратизм в Харькове, намерена принять участие в местных выборах

Штепа будет баллотироваться на пост мэра города Славянска и уверена, что победит на выборах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Хроники Ридика".

Так, появилось фото бигборда, размещенного в Славянске, с предвыборной агитацией Нели Штепы.

"Славянск за мир и развитие", - говорится на бигборде с лицом Штепы.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.