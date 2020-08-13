Харьковчане жалуются на перевозчиков, которые берут в автобусы пассажиров только на сидячие места

По словам кондуктора автобуса №1592 Яны Лорис, если количество пассажиров равно количеству сидений - водитель не останавливается и новых пассажиров не берет.

Водители маршруток рассказали, что причиной неудобств являются карантинные ограничения.

"Люди все возмущены. Но у нас же указания - и мы их придерживаемся. Все правильно. Стараемся не превышать, чтобы не было нарушений. Сегодня полиция не останавливала. Вчера остановили - проверяют количество пассажиров, маски", - рассказала Лорис.

По словам пассажиров, проблемы с транспортом есть каждый день утром и вечером, в часы пик.

Ранее мы писали, что харьковчанин рассказал, как, кого и за что штрафуют в пригородных маршрутках.

Соответствующий пост появился в Телеграм-канале Харьков live.

"Полиция опять начала штрафовать за провоз пассажиров на стоячих местах. Составлены протоколы на пригородные маршрутки, идущие с Холодной горы. Люди стоят на трассе и не могут добраться в город", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.