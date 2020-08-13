Дополнительные койки для пациентов с китайским вирусом появятся в харьковских больницах

Известно, что за прошлые сутки харьковская область обогнала остальные по росту заболеваемости, установлен новый антирекорд: +209 случаев COVID-19.

Городские медучреждения готовы принять из "инфекционки" 30 человек.

Еще столько же больных будут готовы принять к концу недели.

Речь идет о больных, которые находятся в областной инфекционной и "чернобыльской" больницах и прошли острую стадию китайского вируса, но все еще требуют лечения.

Об этом рассказала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

"Это связано с тем, что, как правило, у людей, болеющих ковид, обостряются различного рода хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и легочные и гипертония... В таком случае мы забираем на себя этого человека (переводят в больницы, которые находятся в подчинении города - ред.), чтобы вывести его из этого состояния и выписать домой", - пояснила Рубан.

"Что то корона одновременно по всем областям распространяется. Как то удивительно. Наверное есть у нее хозяин который разбрасывает ее по областям в одно время", Не мешайте людям прятать голову в песок. Наш человек пока гром не грянет, не перекреститься. Я болел, благо обошлось без тотальной двусторонней пневмонии с фиброзом легких и знаю тех, кому не повезло, а Вы сами решайте поберечься или поржать, пока самого не коснулось", " Да чтобы денег побольше из бюджета вытянут они и миллион коек поставят, и миллиард масок в продажу выкинут", " Бизнес идёт полным ходом и плевать хотели на все и всех", "Те койки готовят , те 600 могил накопали , очень беспокоятся", "Ну блин, ещё ничего нет, а уже готовят то ямы, то крематорий, то дряные кровати.... Кошмар.. Обалдеть..", - возмущаются харьковчане в комментариях.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.