Зарплата замов главы Нацбанка Кирилла Шевченко в разы превышает его оклад

Так, Кирилл Шевченко заработал в июле 20 тысяч 590 гривен (получил 16 тысяч 575 гривен). Информацию об этом Нацбанк предоставил в ответ на запрос "Слово и дело".

Один из заместителей главы Национального банка получил за июль почти в 11 раз больше руководителя.

Заместителям главы Нацбанка в прошлом месяце заплатили:

Катерине Рожковой — 85 тысяч 980 гривен (фактически получила 68 тысяч 504 гривны), включая 41 тысячу 793 гривны оплаты за отпуск;

Роману Борисенко — 49 тысяч 432 гривны (выплатили 37 тысяч 242 гривны);

Юрию Гелетию — 10 тысяч 295 гривен (получил 8 тысяч 287 гривен);

Дмитрию Сологубу — 226 тысяч 395 гривен (получил 180 тысяч 21 гривну), включая 176 тысяч 962 гривны оплаты за отпуск).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьков 23 августа

По их информации известно, что Зеленский примет участие в открытии реконструированного здания БТИ и фонтана в сквере на площади Свободы, осмотрит сад Шевченко, возможно - посетит зоопарк.

После этого Зеленский поздравит жителей города с 77-летней годовщиной освобождения Харькова от фашистов. В пресс-службе ХОГА пока что не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о предстоящем визите.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.