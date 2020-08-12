Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьков 23 августа
Об этом NewsRoom сообщили собственные источники.
По их информации известно, что Зеленский примет участие в открытии реконструированного здания БТИ и фонтана в сквере на площади Свободы, осмотрит сад Шевченко, возможно - посетит зоопарк.
После этого Зеленский поздравит жителей города с 77-летней годовщиной освобождения Харькова от фашистов. В пресс-службе ХОГА пока что не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о предстоящем визите.
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"Помнится Янык тоже приезжал в Харьков. Зеля, одумайся!", "Бедненький,это же 700 км на велосипеде", " Дайте локацию чтобы все почитатели таланта смогли прикоснуться к легенде пистежа", "Будет смешно или опять плакать? Где программа?", "Прячься, кто может! Пи**ец городу будет полный....", "Кернес шухер будет беда", - пишут харьковчане в комментариях.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.