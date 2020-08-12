Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьков 23 августа

Об этом NewsRoom сообщили собственные источники.

По их информации известно, что Зеленский примет участие в открытии реконструированного здания БТИ и фонтана в сквере на площади Свободы, осмотрит сад Шевченко, возможно - посетит зоопарк.

После этого Зеленский поздравит жителей города с 77-летней годовщиной освобождения Харькова от фашистов. В пресс-службе ХОГА пока что не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о предстоящем визите.

"Помнится Янык тоже приезжал в Харьков. Зеля, одумайся!", "Бедненький,это же 700 км на велосипеде", " Дайте локацию чтобы все почитатели таланта смогли прикоснуться к легенде пистежа", "Будет смешно или опять плакать? Где программа?", "Прячься, кто может! Пи**ец городу будет полный....", "Кернес шухер будет беда", - пишут харьковчане в комментариях.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.