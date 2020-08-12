Всего в мероприятии приняли участие 76 украинских школьников

Юный харьковчанин Владислав Волков стал победителем III этапа Всеукраинской дистанционной химической олимпиады для учащихся 8-9 классов

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Всего в мероприятии приняли участие 76 украинских школьников, в том числе 12 из Харькова.

По итогам олимпиады еще четверо харьковчан заняли вторые места: Дарья Клименко (гимназия №47), Владимир Соколов («Академическая гимназия» № 45), Владислав Тихонов (гимназия №14) и Эдуард Палант (лицей №27).

Напомним, что новый учебный год в Харькове начнется совсем скоро.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Геннадий Кернес, оговариваются разные варианты совмещения очного и дистанционного обучения, режимов работы и противоэпидемических мероприятий для безопасности детей.

«Осталось меньше месяца до нового учебного года. И я знаю, насколько остро стоит вопрос формы обучения. Более того, разделяю переживания всех родителей, ведь дистанционное образование было вынужденной мерой. Харьков готовится ко встрече детей в школах 1 сентября в обычном формате», — написал Геннадий Кернес.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

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