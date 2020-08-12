Украине придется считаться с интересами России при вступлении в НАТО

Такое мнение выразил первый президент Украины Леонид Кравчук, слова которого передает "Апостроф".

"Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет удар. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украиной, которая есть, ее надо уважать, учитывать ее запросы. Украина будет считаться с российскими интересами. Да, ими нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет крепко на ноги", - заявил Кравчук.

Ранее мы писали, что Харьков оказался в конце рейтинга европейских городов по стоимости жизни.

Соответствующий рейтинг по данным за последние полгода обнародовал сервис Numbeo.

Составители рейтинга при составлении учли стоимость потребительских товаров, цену на аренду жилья, средний чек в ресторанах, стоимость основных продуктов. Сравнение цен происходило с Нью-Йорком (США), которому присвоили 100 баллов.

Украинские города – внизу рейтинга. Дороже всего жить в Киеве (203 место). Харьков на 223-м месте. Дешевле, чем в Харькове и Киеве жить во Львове, Днепре, Запорожье, Виннице, Тернополе и Сумах.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.