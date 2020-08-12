Украинский телеведущий Антин Мухарский выступил с предложением относительно будущего Донбасса

Так, он предложил отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Такое заявление телеведущий сделал в интервью для издания Обозреватель.

"Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", - отметил Мухарский.

По мнению Мухарского, сейчас украинцам "навязывают деоккупацию". "Не надо деоккупации. Надо скорее строить вал", – отметил телеведущий.

Телеведущий призвал "не трогать людей", которые "не хотят в Украину".

"Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", – подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Харьков оказался в конце рейтинга европейских городов по стоимости жизни.

Соответствующий рейтинг по данным за последние полгода обнародовал сервис Numbeo.

Составители рейтинга при составлении учли стоимость потребительских товаров, цену на аренду жилья, средний чек в ресторанах, стоимость основных продуктов. Сравнение цен происходило с Нью-Йорком (США), которому присвоили 100 баллов.

Украинские города – внизу рейтинга. Дороже всего жить в Киеве (203 место). Харьков на 223-м месте. Дешевле, чем в Харькове и Киеве жить во Львове, Днепре, Запорожье, Виннице, Тернополе и Сумах.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.