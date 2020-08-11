В Харькове 12 августа пройдут дожди и похолодает

В среду в городе будет переменная облачность, местами будет дождь, ветер — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью — 17-20 градусов, днем — 20-23.

К слову, на Харьковщине пациентов с китайским вирусом начала принимать областная детская больница - "взрослая" переполнена.

"В субботу первых 15 взрослых пациентов перевели в отделение на территории детской инфекционки. В областной инфекционной больнице на утро 10 августа было 244 человека (заведение рассчитано на 240 коек - ред.), В диспансере радиационной защиты - 85 пациентов", - сказал и.о. директора облдепартамента здравоохранения Бондарчук.

"Утро начинается не с кофе. Диспансер и обл инф.(22я) заполнены.

Реанимации под завязку. Вчера вечером инфекционная перевела часть пациентов в детскую инф., в палаты с кислородом. На утро во взрослой было 242 пациента, в диспансере 85. Который месяц подряд, врачи ведут настоящий бой. Цените их труд! Соблюдайте элементарные нормы социальной дистанции", - пишет в Фейсбук советник Главы в Харьковской областной госадминистрации Наталья Попова.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.