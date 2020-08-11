Злоумышленники вырубили лес на Харьковщине на сумму 120 тыс. гривен

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

С 6 июня по 7 июня 30-летний житель города Балаклея совместно с 20 и 30-летними мужчинами срубили 18 сосен в лесу на территории Балаклейского лесничества, передает Объектив.

Срубленные деревья они перевезли на автомобиле, который принадлежит одному из участников указанного события, в пилорамы для их дальнейшей переработки.

Мужчинам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы, одному из подозреваемых был наложен арест на сумму более 80 000 гривен.

К слову на Харьковщине пациентов с китайским вирусом начала принимать областная детская больница - "взрослая" переполнена.

"Утро начинается не с кофе. Диспансер и обл инф.(22я) заполнены.

Реанимации под завязку. Вчера вечером инфекционная перевела часть пациентов в детскую инф., в палаты с кислородом.

На утро во взрослой было 242 пациента, в диспансере 85. Который месяц подряд, врачи ведут настоящий бой. Цените их труд! Соблюдайте элементарные нормы социальной дистанции", - пишет в Фейсбук советник Главы в Харьковской областной госадминистрации Наталья Попова.

"Антикарантинные" очереди и никаких масок: красноречивые фото из харьковского военкомата.

Харьковчанам рассказали, где нельзя купаться, карта: "Не соответствует нормам".

Харьковчане попросили Кернеса "прижать" перевозчиков из-за опасных маршруток: "Пусть ремонтируют".