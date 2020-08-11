В понедельник, 10 августа, на площади Свободы собрались жители Харькова, чтобы поддержать граждан Беларуси

В митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с надписями: "Жыве Беларусь", "STOP диктатура", "Свободу політв'язням", передает Харьков Тудей.

В ходе акции активистка порвала фотографию Александра Лукашенко.

Соорганизаторы акции пояснили: "разорвали портрет диктатора, который законсервировал страну в СССР ввёл культуру страха в стране. Белорусы, держитесь, он слаб и если вы дожмете, Беларусь станет свободной".

Напомним, что в Беларуси вторую ночь не утихают масштабные акции протеста, люди требуют отставки Лукашенко.

Так, массовые протесты проходят практически по всей стране. Силовики, которых уже окрестили «карателями Лукашенко», разгоняют людей, как могут: в ход идут резиновые дубинки и пули, светошумовые гранаты. В результате столкновений, несколько человек пострадали.

Ранее мы писали, что жителям Харьковской области стоит некоторые время воздержаться от посещения Харькова

Об этом заявила главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

"С районами области все спокойно, мы за них не волнуемся. Вызывает тревогу только город Харьков. Я бы порекомендовала населению области, которое не проживает в городе Харькове, ограничить по возможности посещения Харькова.

Жителям города Харькова - быть сознательными, соблюдать масочный режим и обязательно социальную дистанцию", - отметила Махота.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.