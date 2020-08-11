Украинский продюсер Игорь Кондратюк считает, что если Украина хочет вернуть Донбасс, то вынужденной реинтеграции не избежать

Такое мнение он выразил во время чата на «Главреде», отвечая читателю, который попросил его рассказать о том, каким он видит решение проблемы Донбасса.

«А что думают те люди, которые там живут, мне совершенно безразлично, даже плевать на это. «Чемодан, вокзал, Ростов». Эта прекрасная фраза, кстати, работает и для тех украинцев, которые «не хотят жить в этом украинском сраче» и уезжают в США. Почему у нас не переживают по поводу того, что делать с людьми, которые выезжают в Штаты.

Почему мы тогда озабочены теми людьми, которые тупо не «въехали», в какой именно стране они оказались в 1991 году? Причины заключаются в том, что там просто нет коренного народа Донбасса. Поэтому − или живи молча и слушай в наушниках Филиппа Киркорова, плачь и умиляйся, принимая украинские правила, или «до свидания»», – категоричен он.

К слову, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области мог участвовать в августе 2014 года в известном съезде молодых сторонников президента РФ Путина.

Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook главный редактор издания Newsroom Павел Федосенко.

На фото зафиксировано удостоверение №7, выданное Дмитрию Чубенко как "депутату парламента Селигера 2014".

"Селигер – это форум юных путинистов в России. Август 2014 – это оборона ДАП и начало Иловайской трагедии. Дмитрий Чубенко – это новый пресс-секретарь областной прокуратуры. Селфи с Жириновским выкладываем – или хватит этого?"– написал и Федосенко.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.