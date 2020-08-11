Новый учебный год в Харькове начнется совсем скоро

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Геннадий Кернес, оговариваются разные варианты совмещения очного и дистанционного обучения, режимов работы и противоэпидемических мероприятий для безопасности детей.

«Осталось меньше месяца до нового учебного года. И я знаю, насколько остро стоит вопрос формы обучения. Более того, разделяю переживания всех родителей, ведь дистанционное образование было вынужденной мерой. Харьков готовится ко встрече детей в школах 1 сентября в обычном формате», — написал Геннадий Кернес.

Ранее мы писали, что жителям Харьковской области стоит некоторые время воздержаться от посещения Харькова

Об этом заявила главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

"С районами области все спокойно, мы за них не волнуемся. Вызывает тревогу только город Харьков. Я бы порекомендовала населению области, которое не проживает в городе Харькове, ограничить по возможности посещения Харькова.

Жителям города Харькова - быть сознательными, соблюдать масочный режим и обязательно социальную дистанцию", - отметила Махота.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.