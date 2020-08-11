Вот это да!

В Харькове на выходных произошел настоящий бейби-бум

Об этом рассказали в Харьковском городском центре здоровья.

За последние три дня 7, 8 и 9 августа в Харькове родились 114 детей.

В городском центре здоровья рассказали, что ув пятницу 7 августа в Харькове родились 53 ребенка: 27 мальчиков и 26 девочек. Среди них две двойни, а также два мальчика, которые были рождены в Харьковском городском перинатальном центре.

В субботу 8 августа в Харькове родились 39 детей. Из низ 25 мальчиков и 14 девочек.

В воскресенье 9 августа Харьковский перинатальный центр пополнился 22-мя детьми. Из них 10 мальчиков и 12 девочек. Среди них также была двойня из двух мальчиков.

Ранее мы писали, что жителям Харьковской области стоит некоторые время воздержаться от посещения Харькова

Об этом заявила главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

"С районами области все спокойно, мы за них не волнуемся. Вызывает тревогу только город Харьков. Я бы порекомендовала населению области, которое не проживает в городе Харькове, ограничить по возможности посещения Харькова.

Жителям города Харькова - быть сознательными, соблюдать масочный режим и обязательно социальную дистанцию", - отметила Махота.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.