На Харьковщине пациентов с китайским вирусом начала принимать областная детская больница - "взрослая" переполнена

"В субботу первых 15 взрослых пациентов перевели в отделение на территории детской инфекционки. В областной инфекционной больнице на утро 10 августа было 244 человека (заведение рассчитано на 240 коек - ред.), В диспансере радиационной защиты - 85 пациентов", - сказал и.о. директора облдепартамента здравоохранения Бондарчук.

"Утро начинается не с кофе. Диспансер и обл инф.(22я) заполнены.

Реанимации под завязку. Вчера вечером инфекционная перевела часть пациентов в детскую инф., в палаты с кислородом.

На утро во взрослой было 242 пациента, в диспансере 85. Который месяц подряд, врачи ведут настоящий бой. Цените их труд! Соблюдайте элементарные нормы социальной дистанции", - пишет в Фейсбук советник Главы в Харьковской областной госадминистрации Наталья Попова.

Ранее мы писали, что жителям Харьковской области стоит некоторые время воздержаться от посещения Харькова

Об этом заявила главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

"С районами области все спокойно, мы за них не волнуемся. Вызывает тревогу только город Харьков. Я бы порекомендовала населению области, которое не проживает в городе Харькове, ограничить по возможности посещения Харькова.

Жителям города Харькова - быть сознательными, соблюдать масочный режим и обязательно социальную дистанцию", - отметила Махота.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.