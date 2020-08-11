Харьковчане собрались на площади Свободы, чтобы выразить поддержку протестующим в Беларуси

Жители Харькова 10 августра вышли на площадь с флагами республики Беларусь и плакатами с надписью "Живе Беларусь!", "Гець таракан вусатий" и "держитесь сябры!", передает 057.ua.

"У беларусов сейчас то же положение, что и у нас в 2014 году. Мы желаем, чтобы наши братья беларусы отстояли свою независимость, и наконец избавились от своего совкового наследия", - рассказал харьковчанин.

В сети харьвчане негативно восприняли митинг в поддержку белорусов:

"Какое отношение Харьков имеет к Белоруссии?У себя в стране нужно навести порядок,а потом лезть в дела другой страны", " Перед тем как заглядывать в огород соседа неплохо было бы у себя навести порядок.Если сравнить тарифы,пенсии ,зарплаты,траты населения на образование и медицину то с Бацьки надо пример брать", " Господи, зачем лезть, в чужую страну, мы у себя разрушили, а дальше, стабильности нет, порядка нет, работы нет, пенсии нищие, зарплаты , только более у айтишников", "Ну так у нас же всё "хорошо"можно и соседа поддержать,правда за бабки это делают,а так молодцы, продажные но молодцы", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.