На Салтовке загорелась квартира в многоэтажке

Как сообщает Politeka.net, на Гвардейцев Широнинцев в Харькове горела квартира на третьем этаже.

Как сообщают свидетели произошедшего, пожар возник ночью 5 августа. На место съехались пожарные службы.

Рнее мы писали, что на Харьковщине спасатели боролись с пожаром.

Известно, что 4 августа произошло 15 возгораний сухостоя, семь пожаров стерни и пожнивных остатков на полях и один пожар на городской свалке в Краснограде, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего огнем уничтожено около 15,5 га сухой растительности.

Также мы писали, что Харьков потрясла трагедия, которая произошла в понедельник, 27 июля, на Безлюдовке на территории очистных сооружений.

В половине третьего дня там погибли четверо сотрудников «Харьковводоканала», а подробности трагедии сообщили в ГУ Нацполиции в Харкьовской области.

По информации правоохранителей, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Его коллеги, двое мужчин и женщина, пыталась помочь. Однако спасательная операция закончилась смертью всех четырех работников водоканала.

Напомним, любимое детище Кернеса украсят "золотыми" диванами.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что раскрыта коррупционная схема поборов с фигурантов уголовных дел в Харьковском НИИ.