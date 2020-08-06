На Салтовке загорелась квартира в многоэтажке
Как сообщает Politeka.net, на Гвардейцев Широнинцев в Харькове горела квартира на третьем этаже.
Как сообщают свидетели произошедшего, пожар возник ночью 5 августа. На место съехались пожарные службы.
Рнее мы писали, что на Харьковщине спасатели боролись с пожаром.
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Известно, что 4 августа произошло 15 возгораний сухостоя, семь пожаров стерни и пожнивных остатков на полях и один пожар на городской свалке в Краснограде, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего огнем уничтожено около 15,5 га сухой растительности.
Также мы писали, что Харьков потрясла трагедия, которая произошла в понедельник, 27 июля, на Безлюдовке на территории очистных сооружений.
В половине третьего дня там погибли четверо сотрудников «Харьковводоканала», а подробности трагедии сообщили в ГУ Нацполиции в Харкьовской области.
По информации правоохранителей, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Его коллеги, двое мужчин и женщина, пыталась помочь. Однако спасательная операция закончилась смертью всех четырех работников водоканала.
Напомним, любимое детище Кернеса украсят "золотыми" диванами.
Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.
Также Politeka писала, что раскрыта коррупционная схема поборов с фигурантов уголовных дел в Харьковском НИИ.