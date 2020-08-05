На Харьковщине спасатели борются с пожаром

Известно, что 4 августа произошло 15 возгораний сухостоя, семь пожаров стерни и пожнивных остатков на полях и один пожар на городской свалке в Краснограде, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Depo.Харьков

Всего огнем уничтожено около 15,5 га сухой растительности.

Пожар на Красноградской городской свалке начался в 20:38, площадь составляла около 1 га.

Сейчас пожарники пытаются ликвидировать огонь.

Ранее мы писали, что Харьков потрясла трагедия, которая произошла в понедельник, 27 июля, на Безлюдовке на территории очистных сооружений.

В половине третьего дня там погибли четверо сотрудников «Харьковводоканала», а подробности трагедии сообщили в ГУ Нацполиции в Харкьовской области.

По информации правоохранителей, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Его коллеги, двое мужчин и женщина, пыталась помочь. Однако спасательная операция закончилась смертью всех четырех работников водоканала.

Они погибли от отравления аммиаком.

Как отметили в полиции, у работников коммунального предприятия не было средств индивидуальной защиты.

Сообщение о том, что в колодце в ходе проведения ремонтных работ отравились газами три человека, поступило в Основянский отдел полиции от работника водоканала в 14:14. Чуть позже стало известно о четвёртом погибшем.

Напомним, любимое детище Кернеса украсят "золотыми" диванами.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что раскрыта коррупционная схема поборов с фигурантов уголовных дел в Харьковском НИИ.