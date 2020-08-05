На Харьковщине спасатели борются с пожаром
Известно, что 4 августа произошло 15 возгораний сухостоя, семь пожаров стерни и пожнивных остатков на полях и один пожар на городской свалке в Краснограде, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Depo.Харьков
Всего огнем уничтожено около 15,5 га сухой растительности.
Пожар на Красноградской городской свалке начался в 20:38, площадь составляла около 1 га.
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Сейчас пожарники пытаются ликвидировать огонь.
Ранее мы писали, что Харьков потрясла трагедия, которая произошла в понедельник, 27 июля, на Безлюдовке на территории очистных сооружений.
В половине третьего дня там погибли четверо сотрудников «Харьковводоканала», а подробности трагедии сообщили в ГУ Нацполиции в Харкьовской области.
По информации правоохранителей, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Его коллеги, двое мужчин и женщина, пыталась помочь. Однако спасательная операция закончилась смертью всех четырех работников водоканала.
Они погибли от отравления аммиаком.
Как отметили в полиции, у работников коммунального предприятия не было средств индивидуальной защиты.
Сообщение о том, что в колодце в ходе проведения ремонтных работ отравились газами три человека, поступило в Основянский отдел полиции от работника водоканала в 14:14. Чуть позже стало известно о четвёртом погибшем.
Напомним, любимое детище Кернеса украсят "золотыми" диванами.
Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.
Также Politeka писала, что раскрыта коррупционная схема поборов с фигурантов уголовных дел в Харьковском НИИ.