Харьковский чиновник попался на огромной взятке

Директора департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации задержали, передает "Город Х".

Следственные действия проводило Национальное антикоррупционное бюро.

Задержанный успел поработать на должности несколько дней (был назначен в конце июля, до этого руководил управлением топливно-энергетического комплекса).

За 1,3 миллиона гривен он якобы обещал решить вопрос подключения к сетям «Харьковоблэнерго».

"Если задержанный виновен, он будет нести ответственность, предусмотренную законодательством", - отметила первый заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Татьяна Егорова-Луценко.

Кроме того, в Харькове чиновник вымогал 12 тысяч гривен за разрешительные документы на работу детского развлекательного комплекса

Речь идет о начальнике одного из отделов администрации Холодногорского района.

По информации следователей, к правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что чиновник требует деньги за предоставление разрешительных документов на временное размещение детского развлекательного комплекса на территории Холодногорского района. За каждый объект он хотел получать по шесть тысяч гривен, всего — 12 тысяч гривен каждый месяц.

Чиновника задержали на горячем при получении взятки. Теперь ему готовятся сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение взятки, соединенное с вымогательством) и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, любимое детище Кернеса украсят "золотыми" диванами.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что раскрыта коррупционная схема поборов с фигурантов уголовных дел в Харьковском НИИ.