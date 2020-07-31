Первые выходные августа выдадутся на Харьковщине дождливыми и довольно свежими

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный гидрометцентр.

Так, 1 августа, синоптики прогнозируют по городу и области переменную облачность. Ночью местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.

Днем на северном западе региона местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 10 – 15 градусов тепла, днем + 22 +27.

Температурные рекорды в этот день были зафиксированы в 1954 году (+36,2) и в 1948-м (+8,8).

1 августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Макрида считается указательницей осени. Если на Макриду мокро - вся осень мокрая. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро - дождь на тот срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.

В воскресенье, 2 августа, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью на уровне 10 – 15 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +21 +26 градусов.

Самая высокая температура воздуха в этот день была зафиксирована в 1966 году (+36,8), а самая низкая – в 1948 году (+7,8).

2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго. В это время устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи на прибавление. Если в этот день бывает глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню, гром беспрерывный - будет град; гром гремит долго и не резко - к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно - будет ясно.

Напомним, погода в Харькове резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщала Politeka, в Москве в конце июля выпал снег.

Также Politeka писала, что жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.