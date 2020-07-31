В Харькове правоохранители «приняли» девушку, которая на самокате ринулась через пешеходный переход, когда горел красный сигнал светофора
Видео, в котором полицейский пытается остановить даму и запротоколировать нарушение, опубликовали в группе «Брутальный Харьков» в социальной сети Фейсбук.
На кадрах видно, как нарушительница пытается ехать по своим делам, но страж порядка в маске останавливает ее для выяснения обстоятельств несоблюдения правил дорожного движения.
Судя по реакции харьковчанки, подобный диалог в ее планы не входил и вызвал возмущение. Однако полицейский остался невозмутимым и даже попытался забрать у нее самокат.
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В свою очередь харьковчане – на стороне правоохранителя.
«Правильно делают. Кому-то не хватает адреналина и экстрима, а водителю потом отвечать», «И по ушам еще надавать!», «Очень правильное решение, давно пора...», «Давно пора, а то ездят, как хотят и куда хотят», «Ещё бы с велосипедистами на пешеходных переходах работу провели пожёстче 🤔», «Ещё надо велосипедистов бить, за то что на красный пролетают, и на пешеходном не спешиваются. Я когда-нибудь поймаю гловиста, то его же с*аную курьерскую коробку с пиццей на голову надену», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове неадекватный велосипедист с ножом напугал прохожих. Сначала мужчина спровоцировал ДТП с мотоциклистом, рвонув на красный свет, а затем начал приставать к людям, угрожая расправой.
Напомним, под Харьковом "скорая" снесла человека на дороге.
Как сообщала Politeka, на Харьковщине авто с военными протаранило опору моста.
Также Politeka писала, что полиция начала усиленное патрулирование на дорогах.