Харьков потрясло очередное самоубийство на улице Культуры
Там, в доме 22-Б мужчина выпрыгнул из общего балкона на 11 этаже и упал прямо на крышу припаркованного внедорожника Audi, передает Politeka.net со ссылкой на социальные сети.
Фотографии погибшего облетели паблики и телеграмм-каналы города, а люди наперебой взялись обсуждать детали происшествия.
Многие обратили внимание на то, что трагедия произошла практически рядом с тем местом, где месяц назад 42-летняя женщина выбросилась из окна 19-го этажа с маленьким ребенком. Это случилось в доме 22-В.
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«Месяц назад женщина с ребенком, теперь вот... Что там в доме происходит? И как надо разбежаться, чтоб так далеко упасть?», «А водителю авто за что это?», «Там вирус убийств что ли?», «Этот дом проклятый какой-то, может, им священника позвать да окропить святой водой?», «авто, как и квартира, явно, на трудовые доходы куплена. Человека жалко», «А женщина с ребенком не из этого дома выпали?», – пишут в комментариях.
По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в Шевченковский ОП в 13:25. По указанному адресу сразу же выехала следственно оперативная группа. Правоохранители отметили, что погибший – молодой мужчина, на вид ему 35 - 45 лет.
По словам местных, мужчина не жил в этом доме, но являлся владельцем нескольких квартир.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Полицейские устанавливают личность мужчины и все обстоятельства его смерти.
Напомним подробности о женщине, выпавшей с ребенком из окна высотки в центре Харькова.
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