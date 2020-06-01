О смерти жены муж узнал от полицейских

В первый день лета Харьков потрясла новость о том, что 42-летняя женщина выпала с окна 19 этажа вместе с шестимесячным сыном

Трагедия произошла в районе шести часов утра, а подробности о погибшей женщине сообщил портал NewsRoom.

По информации ресурса, ее звали Яна Н., она была адвокатом по семейному праву, а также кандидатом юридических наук, защитив кандидатскую степень в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Раньше она работала преподавателем, а в последнее время сотрудничала с одной из юридических фирм как партнер-консультант. К ней обращались с вопросами, связанными с семейным правом.

53-летний муж Яны в момент трагедии находился дома, но о случившемся он узнал только тогда, когда в квартиру постучали полицейские.

Как мы сообщали, трагедия произошла по адресу ул. Культуры, 22в. Прохожий увидел трупы и немедленно вызвал полицию. На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Что послужило причиной такого радикального шага, пока что неизвестно. Предсмертной записки погибшая не оставила.

Отметим, что за сегодня это не последний случай гибели людей в результате падения с высоты. В Основянском районе Харькова с восьмого этажа выпал 50-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте.

Напомним, в Харькове женщина без одежды напугала горожан.

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