Пациентов городской поликлиники №6 предупредили о возможных «сюрпризах» во время посещения медучреждения

На входе в поликлинику посетителей встречает объявление, фото которого опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков» в социальной сети Фейсбук.

«Вниманию пациентов! В поликлинике работают воры – карманники в лице молодых девушек. Будьте внимательны, берегите кошельки и телефоны!», – гласит текст.

В свою очередь пользователи отреагировали на публикацию, оставив под ней несколько комментариев:

«Зато охранник на входе есть))) Только вот что он там охраняет?», «А что он сделает? Он нужен только для того, чтобы вызвать полицию в случае видимого правонарушения. Не будет же он один по всем этажам бегать за молодыми девушками, так же и самому можно в кутузку залететь :)».

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Харькова злоумышленник с напарницей среди белого дня пытался обворовать девушку-подростка, запустив руку в ее рюкзак. Помешала ему осуществить задуманное неравнодушная прохожая, которая включила камеру на телефоне и записала происходящее, вспугнув вора.

Запомните эту воровскую рожу! Пытался что-то вытащить из рюкзака девушки. Спасибо небезразличной и смелой девушке, которая не побоялась его догнать и снять на камеру 👏 Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 22. Juli 2020

Мы также писали, что харьковчан предупредили о квартирных ворах, которые хозяйничают в спальных районах города. Так, в одном из домов камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который ходил и звонил по квартирам, а затем заклеивал дверные глазки и ставил маячки.

Напомним, в Харькове мошенники нашли новый способ оставить людей без денег.

Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.