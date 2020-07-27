Пациентов городской поликлиники №6 предупредили о возможных «сюрпризах» во время посещения медучреждения
На входе в поликлинику посетителей встречает объявление, фото которого опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков» в социальной сети Фейсбук.
«Вниманию пациентов! В поликлинике работают воры – карманники в лице молодых девушек. Будьте внимательны, берегите кошельки и телефоны!», – гласит текст.
В свою очередь пользователи отреагировали на публикацию, оставив под ней несколько комментариев:
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«Зато охранник на входе есть))) Только вот что он там охраняет?», «А что он сделает? Он нужен только для того, чтобы вызвать полицию в случае видимого правонарушения. Не будет же он один по всем этажам бегать за молодыми девушками, так же и самому можно в кутузку залететь :)».
Ранее мы рассказывали о том, что в центре Харькова злоумышленник с напарницей среди белого дня пытался обворовать девушку-подростка, запустив руку в ее рюкзак. Помешала ему осуществить задуманное неравнодушная прохожая, которая включила камеру на телефоне и записала происходящее, вспугнув вора.
Мы также писали, что харьковчан предупредили о квартирных ворах, которые хозяйничают в спальных районах города. Так, в одном из домов камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который ходил и звонил по квартирам, а затем заклеивал дверные глазки и ставил маячки.
Напомним, в Харькове мошенники нашли новый способ оставить людей без денег.
Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.
Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.